السفارة السودانية في باريس تطالب بتصنيف الميليشيا جماعة ارهابية

\u0623\u0635\u062f\u0631\u062a \u0633\u0641\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0628\u0627\u0631\u064a\u0633 \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627 \u0635\u062d\u0641\u064a\u0627\u060c \u0627\u0644\u0633\u0628\u062a\u060c \u0627\u062f\u0627\u0646\u062a \u0641\u064a\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0647\u0627\u0643\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u064a\u0644\u064a\u0634\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u062a\u0645\u0631\u062f\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0641\u0627\u0634\u0631\u060c \u0648\u0637\u0627\u0644\u0628\u062a \u0628\u062a\u0635\u0646\u064a\u0641\u0647\u0627 \u062c\u0645\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0631\u0647\u0627\u0628\u064a\u0629.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0633\u0648\u0646\u0627