سياسية

السفارة السودانية في باريس تطالب بتصنيف الميليشيا جماعة ارهابية

2025/11/02
وزارة الخارجية
وزارة الخارجية السودانية

أصدرت سفارة السودان بباريس بيانا صحفيا، السبت، ادانت فيه انتهاكات الميليشيا المتمردة في الفاشر، وطالبت بتصنيفها جماعة ارهابية.

سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/02