كتائب المقاومة الشعبية بدنقلا تجدد جاهزيتها للدفاع عن الوطن
جددت كتائب المقاومة الشعبية بمحلية دنقلا خلال الحشد العسكري الذي نظمته المقاومة الشعبية السبت بدنقلا جددت جاهزيتها للدفاع عن الوطن ومواطنيه َواعلنت عن إستعدادها التام للتحرك الي محاور القتال المختلفة.
وخاطب الحشد الفريق دكتور ركن عبدالهادي عبدالله رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية مؤكدا ان السودان لن يؤتي من قبل الولاية الشمالية وقال إن الشمالية جاهزة لمقابلة العدو والمشاركة في تحرير المناطق التي احتلتها المليشيا مؤكدا ان المقاومة الشعبية والقوات المسلحة تعملان في تنسيق تام للمحافظة على أمن الولاية وأعلن عن استعداد المقاومة لتدريب وتسيلح واعداد كافة المستنفرين وتسليمهم رئاسة القطاع كما خاطب الحشد د. مكاوي الخير المدير التنفيذي لمحلية دنقلا مشيدا باقبال الشباب للتدريب بمعسكرات المحلية َواكد ان المحلية ستعمل على توفير كافة المقومات التي تمكن المقاومة الشعبية من المشاركة الفاعلة في حرب الكرامة. كما تحدث للحشد البروفسير الطيب سوركتي رئيس لجنة الإستنفار والتعبئة بالمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية محييا القوات المسلحة والقوات المساندة لها وهي تحقق الانتصار تلو الانتصار ودعا الشباب للإقبال على المعسكرات المفتوحة للتدريب داعيا مجتمع الولاية للاعداد الجاد والمشاركة في تأمين الولاية.
من ناحية أخرى سيرت اليوم كتائب المقاومة الشعبية بمشاركة وحدات رمزية للقوات المسلحة مسيرة عسكرية حاشدة طافت شوارع مدينة دنقلا حيث استقبلت استقبالا حارا من قبل المواطنين الذين عبروا عن وقوفهم بجانب القوات المسلحة في معركة الكرامة معلنين عن دعمهم اللامحدود لها وهي تخوض حرب الكرامة.
