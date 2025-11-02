كتائب المقاومة الشعبية بدنقلا تجدد جاهزيتها للدفاع عن الوطن

وخاطب الحشد الفريق دكتور ركن عبدالهادي عبدالله رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية مؤكدا ان السودان لن يؤتي من قبل الولاية الشمالية وقال إن الشمالية جاهزة لمقابلة العدو والمشاركة في تحرير المناطق التي احتلتها المليشيا مؤكدا ان المقاومة الشعبية والقوات المسلحة تعملان في تنسيق تام للمحافظة على أمن الولاية وأعلن عن استعداد المقاومة لتدريب وتسيلح واعداد كافة المستنفرين وتسليمهم رئاسة القطاع كما خاطب الحشد د. مكاوي الخير المدير التنفيذي لمحلية دنقلا مشيدا باقبال الشباب للتدريب بمعسكرات المحلية َواكد ان المحلية ستعمل على توفير كافة المقومات التي تمكن المقاومة الشعبية من المشاركة الفاعلة في حرب الكرامة. كما تحدث للحشد البروفسير الطيب سوركتي رئيس لجنة الإستنفار والتعبئة بالمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية محييا القوات المسلحة والقوات المساندة لها وهي تحقق الانتصار تلو الانتصار ودعا الشباب للإقبال على المعسكرات المفتوحة للتدريب داعيا مجتمع الولاية للاعداد الجاد والمشاركة في تأمين الولاية.