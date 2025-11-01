سياسية
الخرطوم تبدأ تفريغ العاصمة من الأجانب غير الشرعيين
شرعت ولاية الخرطوم في تفريغ العاصمة من الأجانب المقيمين بصورة غير شرعيةً ،حيث تم ترحيل أكثر من 5 آلاف أجنبي و4 آلاف لاجئ إلى معسكرات مخصصة.
وصرح العميد سامي الضي الرئيس المناوب للجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والأجانب غير الشرعيين بان اهداف الحملة تشمل، تفريغ العاصمة من الأجانب غير المقننين، تحسين أوضاع الأجانب المقننين، تقديم الخدمات لهم وحماية الأمن القومي.
وجدد ترحيب الولاية بالأجانب المقيمين شرعيًا، ولكنها تشدد على ضرورة حمل المستندات التي تثبت شرعية الإقامة، مبينا ان الحملة لاتستهدف رعايا دولة بعينها وان هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع التهديدات الأمنية الناتجة عن الوجود الأجنبي غير المقنن، وفي ذات الوقت تحسين اوضاع الأجانب المقيمين بصورة شرعية وتقديم الخدمات لهم ضمن مسؤوليات الدولة الأمنية والاجتماعية.
سونا