الخرطوم تبدأ تفريغ العاصمة من الأجانب غير الشرعيين

شرعت ولاية الخرطوم في تفريغ العاصمة من الأجانب المقيمين بصورة غير شرعيةً ،حيث تم ترحيل أكثر من 5 آلاف أجنبي و4 آلاف لاجئ إلى معسكرات مخصصة.

وصرح العميد سامي الضي الرئيس المناوب للجنة تفريغ العاصمة من اللاجئين والأجانب غير الشرعيين بان اهداف الحملة تشمل، تفريغ العاصمة من الأجانب غير المقننين، تحسين أوضاع الأجانب المقننين، تقديم الخدمات لهم وحماية الأمن القومي.