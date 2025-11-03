قيادة الفرقة الثانية مشاة القضارف تختفل بتخريج دفعة جديدة من المستجدين

إحتفلت قيادة الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف صباح السبت وبحضور والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن واللواء الركن كمال البشير مدير ادارة التدريب برية واللواء خالد القاضى قائد الفرقة الثانية مشاة ولجنة امن الولاية بتخربج الدفعة (٨٤) من المستجدين .

وخلال الاحتفال اشاد والي القضارف بقيادة الفرقة الثانية مشاه والتى ظلت على الدوام فى الموعد فى رفد كافة المتحركات بالقوات والتى لم تخزل قيادتها طوال الفترات الماضية وقال إن الانتصارات قادمة بسواعد القوات المسلحة والعزيمة ، داعيا المتخرجين لضرورة الاستعداد والثأر لكل من انتهكت اعراضهم واذلوا من قبل المليشيا المتمردة .

وهنأ اللواء الركن كمال البشير مدير ادارة التدريب برية المتخرجين وانضمامهم للقوات المسلحة وقال ان هذه الدفعة تعد إضافة حقيقية لمسيرة القوات المسلحة مشيرا الى إن السودان سيكون اكثر امنا واستقرارا بفضل سواعد الابناء وإلتفاف اهل السودان ،ودعا المتخرجين ان يكونوا فى اتم الاستعداد للدفع بهم لاى منطقة بالسودان دفاعا عن الارض والعرض .