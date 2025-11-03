جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات يوجه إنذارات لعدد (44000) تعدي عشوائي ب(4) محليات

قام جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات بولاية الخرطوم بوضع علامات الانذار لعدد (44000) تعدي توطئة للإزالة وذلك بالتنسيق مع الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم رئيس لجنة ازالة السكن العشوائي باللجنة العليا لضبط الامن وفرض هيبة الدولة وكذلك بالتنسيق مع المدراء التنفيذيين لمحليات جبل أولياء ،امدرمان ،أمبدة، كرري

وقال رئيس الجهاز عبد العزيز عبد الله أن العمل سيتم على النحو التالي

*محلية جبل اولياء*

خرط مصدقة (( فتح شوارع + ميادين خدمات )) بمنطقة مايو والمدينة الخيرية

*محلية امدرمان*

منطقة 42 ابوسعد وسوق الشيخ يوسف

*محلية امبدة*

مربعات نيفاشا 65 / 66 دار السلام

*محلية كرري*

مربع 84 / 85 صندوق الإسكان والتعمير.

خرطوم نيوز