صلاح يعادل الرقم القياسي لواين روني في الدوري الإنجليزي ويواصل كتابة التاريخ

سجل محمد صلاح هدفه رقم 250 بقميص ليفربول ليقوده للفوز على أستون فيلا 2-0 أمس السبت، ويعادل بذلك رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي كان مسجلا باسم أسطورة مانشستر يونايتد واين روني.

وتعرض أداء ليفربول وصلاح لبعض الانتقادات خلال سلسلة من الخسائر الأخيرة، لكن رغم تراجع أرقام النجم المصري من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة مقارنة بأرقامه المذهلة في الموسم الماضي، فقد واصل تسجيل الإنجازات التاريخية.

وأصبح صلاح ثالث لاعب فقط يصل إلى 250 هدفا لصالح ليفربول على مستوى كافة المسابقات، حيث يتقدم عليه روجر هانت برصيد 285 هدفا، بينما يحمل إيان راش الرقم القياسي بـ346 هدفا.

وسجل صلاح 188 من تلك الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف إليها 88 تمريرة حاسمة منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، ليبلغ مجموع مساهماته التهديفية 276 مساهمة، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم واين روني لأكثر مساهمة تهديفية (أهداف وتمريرات حاسمة) مع ناد واحد في الدوري الممتاز.

وكان روني سجل 183 هدفا وصنع 93 هدفا آخر خلال 13 موسما قضاها في مانشستر يونايتد.

وقد حقق روني تلك الأرقام في 393 مباراة، بينما وصل إليها صلاح في 298 مباراة فقط مع ليفربول.

روسيا اليوم