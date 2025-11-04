رامز جلال يثير الجدل حول قاعته الخاصة في المتحف الكبير

مثل كل النجوم في مصر والعالم العربي احتفل الفنان رامز جلال بافتتاح المتحف المصري الكبير ولكن بطريقته الخاصة والتي لا تخلو من الكوميديا التي اشتهر بها.

ونشر رامز، عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، بوستر برنامجه “رامز عنخ آمون”، والذي قدمه قبل سنوات ضمن سلسلة برامج المقالب التي يقدمها في رمضان، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف، ومازح الجمهور معلقاً على الصورة بقوله: “من رامز عنخ آمون.. تحياتي لكل من خطط ونفذ وساهم فى بناء المتحف المصري الكبير، هذا الصرح العظيم، مبروك لمصر والمصريين”.

وكعادة رامز جلال لم يخلُ تعليقه من الطرافة، إذ قال: “ملحوظه… فين القاعة بتاعتي”.

وتلقى رامز العديد من التعليقات المرحة التي تفاعل أصحابها مع الحدث مشيؤين الى خفة دم رامز في كل الأحداث التي تمر عليه.

تفاصيل برنامج “رامز عنخ آمون”

يُذكر أن برنامج المقالب “رامز عنخ آمون” للفنان رامز جلال كان قد عُرض في رمضان عام 2013، واستوحى مقلبه من أجواء الحضارة الفرعونية، واستضاف الفنان عبره العديد من المشاهير والفنانين منهم محمد هنيدي، الراحل فاروق الفيشاوي، سعد الصغير، نيللي كريم، هيفاء وهبي، حنان مطاوع، وغيرهم من ضيوف الحلقات.

مجلة لها