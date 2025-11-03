جهاز المغتربين يثمن حراك السودانيين بالخارج في تبليغ صوت الوطن للمجتمع الدولي

أشاد جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بالحراك الشعبي الذي قاده السودانيون في عدد من الجاليات في الخارج عبر المسيرات والوقفات الإحتجاجية والبيانات التي تدين الإنتهاكات والجرائم التي إرتكبتها ميليشيا الجنجويد في مدينة الفاشر وتبليغ صوت السودان إلى المجتمع الدولي .

من جانبه أوضح الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج أن الجهاز يتابع الدور الكبير لمنظمات وكيانات السودانيين بالخارج في إطار الدفع بالحراك الشعبي في المهاجر المختلفة وفي أوروبا على وجه الخصوص من أجل إيصال صوت السودان إلى المحافل الدولية .

وأبان سيد أحمد أن تواصل جهاز المغتربين مع الكيانات السودانية بالخارج يسهم في المزيد من الدافعية لإستمرار الحراك الخارجي حيث أن جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج قد تلقى عددا من البيانات التي تدين إنتهاكات ميليشيا الجنجويد من عدد من الجاليات السودانية في جده، ليبيا، جمهورية مصر العربية، موريتانيا، السنغال، أثيوبيا، يوغندا ورابطة الأطباء السودانيين بإيرلندا وكذلك من جاليات غرب إفريقيا ودول شرق آسيا مجتمعة .

سونا