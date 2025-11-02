رئيس الوزراء يُصدر قراراً بإعفاء الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين من الخارج من الجمارك

أصدر السيد رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، قراراً قضى بإعفاء الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية الشخصية للسودانيين العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية .

ويشمل القرار السودانيين الذين غادروا البلاد بسبب الحرب، ويأتي في إطار حرص الحكومة على دعم العودة الطوعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين المتأثرين بالحرب .

ونصّ القرار على أن الإعفاء يشمل الأثاثات المنزلية المتمثلة فى غرفة نوم، غرفة أطفال، طقم جلوس، مكتبة، سفرة، بالإضافة إلى ثلاجة، وغسالة، وجهازَي تلفاز (شاشتين)، وأدوات مطبخ، وبوتجاز، وميكروويف، وجهازي تكييف، وسجاد، وستة أسِرّة.

وأوضح القرار أن فترة الإعفاء تمتد لمدة عام كامل من تاريخ صدوره .

ووجّه السيد رئيس الوزراء وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والإدارة العامة للجمارك، ووزارات الصناعة والتجارة والجهات ذات الصلة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.