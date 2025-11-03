وزير التعليم يلتقي نظيرته القطرية

التقى د. التهامي الزين حجر، وزير التعليم والتربية الوطنية الأحد السيدة لؤلؤة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التعليم، واستعراض فرص التعاون في البرامج والمبادرات التعليمية، لا سيما في مجال التعليم الإلكتروني وتبادل الخبرات التربوية، بما يسهم في تعزيز تطوير العملية التعليمية في البلدين.

ويقود الدكتور التهامي وفد السودان المشارك في الدورة الـ43 للمؤتمر العام لـ«يونيسكو»، والذي يُقام لأول مرة خارج باريس منذ 40 عاماً، وافتتحت فعالاياته الخميس الماضي ويستمر حتى 13 نوفمبر المقبل.

ويبلغ عدد المشاركين في هذا المؤتمر ما بين 4 – 5 آلاف مشارك من 194 دولة، بما في ذلك رؤساء دول، ووزراء، ومندوبون رسميون، وخبراء وشخصيات دولية بارزة.

ويناقش المؤتمر قضايا عالمية، مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وحماية التراث الثقافي، ومستقبل التعليم، وتعديل التوصية العالمية الأولى حول أخلاقيات تقنيات الأعصاب. ويتضمن جلسات برلمانية، ولقاءات لجان، ومعارض ثقافية، وفعاليات جانبية، مثل افتتاح «حديقة خضراء» للاستدامة، ومناقشات حول حقوق المرأة والذكاء الاصطناعي في الحفاظ على التراث. ويعقد في مركز «طريق الحرير سمرقند» للمؤتمرات.

ومن المتوقع أن يركز المؤتمر على أهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية. وتناقش إحدى جلساته أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية القضايا المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.