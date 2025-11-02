مروي .. قائد الفرقة 19 يطمئن السودانيين

في مشهد جمع بين الواجب الإنساني والرسالة الوطنية، أدى اللواء الركن طارق سعود، قائد الفرقة 19 مشاة مروي، واجب العزاء في وفاة شقيقة ناظر عموم قبيلة الشايقية الناظر عثمان سيداحمد.

وخلال اللقاء، وجه اللواء طارق رسائل طمأنة إلى الشعب السوداني، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية مستقرة وأن القوات المسلحة، وعلى رأسها الفرقة 19، في كامل الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تطورات. وقال: “نحن في الميدان، والفرقة 19 على أهبة الاستعداد، والوطن في أعيننا”.

وأضاف أن القوات المسلحة السودانية تواصل أداء واجبها الوطني بكل انضباط وكفاءة، مشدداً على أن الروح المعنوية للجنود عالية، وأنهم ملتزمون بحماية الوطن والمواطنين في كل ربوع السودان.

كما أكد أن الجيش يعمل بتنسيق تام مع بقية الوحدات العسكرية لضمان الأمن والاستقرار، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.