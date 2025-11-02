حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)

كتب الصحفي السوداني, الشهير حسين خوجلي, مقال قام بنشره على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وحظي بتفاعل واسع من متابعيه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خصص رئيس تحرير صحيفة ألوان, مقاله عن قائد ثاني مليشيا الدعم السريع, عبد الرحيم دقلو.

وجاء مقال الأستاد حسين خوجلي, الذي أرفق معه مقطع فيديو من خطاب لقائد ثاني مليشيا الدعم السريع بعنوان: (عبد الرحيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!).

سألني أحد الصحفيين الشباب ومنذ أن عرفته كان مشهورا بسعة الخيال والأسئلة غير المتوقعة ترى يا أستاذ ماذا هو مصير عبد الرحيم دقلو يوم الموقف العظيم؟ فقلت له بعد أن صمت هنيئة استرددت فيها عقلي وقلبي وأنفاسي وأجبته: إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فانظر لعبد الرجيم دقلو هذا الذي صدق فيه قول جبار السماوات والأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ۗ والله لا يحب الفساد (205) وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم ۚ فحسبه جهنم ۚ ولبئس المهاد (206) هذا المجرم الذي جعل جثث الموتى بعدد الحجارة والحصى في حارات الفاشر الجريحة هذا الشيطان الذي دمر مدينة كانت في التاريخ العربي والإفريقي والإسلامي تكسي الكعبة ويسقي سلطانها الحجيج في زمان القفر والفقر وشح النصير، وأنا بهذه الفتوى أخالف الإمام الحسن البصري وابن سيرين -لأول مرة- ولهما العتبي حتى يرضيا، ويوافقوا فتوى الفقيه الثائر عمرو بن عبيد والحكاية شهيرة في أسفار الفقه وعلم الكلام وعلم الرجال والفلسفة الإسلامية، قيل إن رجلا أتى الإمام الحسن البصري فقال يا أبا سعيد إني حلفت بالطلاق أن الحجاج في النار فما تقول؟ أقيم مع امرأتي أم أعتزلها؟ فقال له الإمام: قد كان الحجاج فاجرا فاسقا وما أدري ما أقول لك إن رحمة الله وسعت كل شيء. وإن الرجل أتى محمد بن سيرين فأخبره بما حلف فرد عليه شبيها بما قاله الحسن، وبعدها أتى لعمرو بن عبيد فقال له: أقم مع زوجتك فإن الله تعالى أن غفر للحجاج لم يضرك الزنا.

إضاءة: أرجو من إعلام (تأسيس وكر الجواسيس) أن يشرحوا مغزى الحكاية لعبد الرجيم هولاكو العصر لعلة يعلمونها في قاتل الأطفال ومستبيح الأرامل والمجهز على الجرحى وجزار الأسرى…

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين