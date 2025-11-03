الإعيسر: الراحل عمار محمد ادم كان شجاعا في مواقفه

قال وزير الثقافة والإعلام والسياحة خالد الإعيسر “نقف اليوم حزنا على فقد الراحل الصحفى عمار محمد آدم الذي كان شجاعا في كتاباته”.

واشار إلى أنه ربما لم تتاح لي الظروف من متابعة ما كتبه خلال الفترة الماضية خلال فترة وجودنا خارج السودان، إلا اننا نعرف عنه تميزه بكتاباته القوية، ولفت إلى أن الذي جمعه به هي محطات صغيرة في الخرطوم وتعرفت عليه حينها، كما التقيت به مرة أخرى في (كباية شاى) في صحيفة التيار .

وأضاف الإعيسر خلال مخاطبته تأبين الراحل عمار محمد ادم الذي نظمة إتحاد الصحفيين السودانين ببورتسودان مساء اليوم ان الراحل كانت له علاقات مع الكل من أقصى اليمين الى أقصى اليسار وهو يعتد برؤيته في كتاباته، معربا عن تعازيه للجميع في هذا الفقد الكبير للوسط الصحفي .

سونا