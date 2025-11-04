قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية تسفر عن مواجهة مصرية قوية

أسفرت قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرى سحبها الاثنين، في مدينة “جوهانسبرغ” بجنوب إفريقيا، عن مواجهة “ديربي” مصرية.

وأوقعت القرعة فريقي الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من فريقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو الزامبي.

وفي ما يلي نتيجة قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة (الجزائر) – دجوليبا (مالي) – أولمبيك آسفي (المغرب) – سان بيدرو (كوت ديفوار)

المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) – مانياما يونيون (الكونغو الديمقراطية) – عزام (تنزانيا) – نيروبي (كينيا)

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد (الجزائر) – ستلينبوش (جنوب إفريقيا) – أوتوهو (الكونغو) – سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا)

المجموعة الرابعة: الزمالك (مصر) – المصري (مصر) – كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) – زيسكو (زامبيا).

روسيا اليوم