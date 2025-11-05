زينة ترد على شائعة زواجها من عمرو مهدي: «يا جماعة والله ده تمثيل»

علقت الفنانة زينة على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول زواجها من الفنان عمرو مهدي، معربة عن دهشتها من سرعة تصديق الجمهور للخبر وانتشاره بشكل واسع.

وقالت زينة: «اللي استغربته إن الناس صدقت إني اتجوزته وفرحانين أوي.. حاسة إني كنت حمل على قلبهم».

وأضافت: «كنا بنصور وراجعة من لبنان، والمضيفين والكابتن على الطيارة احتفلوا بيا! يا جماعة والله ده تمثيل، مش عارفة عايزين تخلصوا مني ليه».

وأكدت زينة أن العلاقة بينها وبين عمرو مهدي تقتصر على التعاون الفني فقط، وأن المشهد الذي أثار الجدل كان جزءًا من عمل تمثيلي يتم تصويره حاليًا، مطالبة الجمهور بعدم الانسياق وراء الشائعات.

ويعرض حاليًا لـ زينة مسلسل «ورد وشوكولاتة»، الذي انطلق عرضه الخميس الماضي، بطولة محمد فراج، زينة، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

المصري اليوم