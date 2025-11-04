بحث ما تعرض له المزارعين في مناطق إنتاج القمح من المليشيا الإرهابية

التقى البروفيسور عصمت قرشي وزير الزراعه والري بمكتبه بالعاصمة الإدارية مدينة بورتسودان الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض ، برفقه الاستاذة فاطمه الحاج الطيب وزير المالية بالولاية والمهندس وصال الشيخ فرح الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ووفد مزارعي الولاية ، بحضور وكيل وزارة الزراعة والري دكتورة فاطمة رحمة ومدير عام التقاوي دكتور منى عثمان والمنسق القومي لإنتاج القمح دكتور امال محمد الحسن والمنسق القومي لتنظيمات المنتجين المهندس عمر طه .

وبحث اللقاء متطلبات ولاية النيل الأبيض لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي من حيث التمويل والتقاوي والأسمدة والجازولين ورؤية وزارة الزراعة والري فيما يختص بالسعر التركيزي للقمح لهذا العام والذي تأرجح في الفترة الماضية بسبب ظروف الحرب وما تعرض له المزارعين في مناطق إنتاج القمح من المليشيا الإرهابية .

واستعرض الوالي خلال اللقاء موقف الموسم الزراعي الصيفي والتدخلات التي تمت من قبل حكومة الولاية في القطاع الزراعي لعدد اكثر من عشرة مشاريع زراعية وسير عمليات الموسم الصيفي والخطة التاشيرية للموسم الزراعي الشتوي والمدخلات المطلوبة والتحديات التي تواجه الموسم والتي ان إذا لم يتم تداركها ستؤدي لفشله وتحتاج للتدخل العاجل من الوزارة الاتحادية .

وأشاد وزير الزراعة والري الاتحادي بجهود ولاية النيل الأبيض في الاهتمام بالزراعة والمشاريع الزراعيه، وقال إن النيل الأبيض من الولايات التي تجيد الأستخدام الأمثل للتقانات والتي انعكست ايجابا على الإنتاج الزراعي ومكنها من الصمود في فترة الحرب ، وأبان أن هدف حكومة الأمل الاهتمام بالزراعة والمزارعين خاصه صغار المزارعين ، ووعد الوزير بحل جذري لكل قضايا الزراعة بالنيل الأبيض وتوفير متطلباتها من التقاوي والأسمدة ومعينات مكافحة الآفات ، وفيما يختص بالتمويل أكد الوزير أن هنالك رؤية جديده لتغيير سياسة البنك الزراعي لتسهيل عملية التمويل لتراعي جدولة الديون للمشاريع الزراعية .