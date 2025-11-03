قطع شك دا لي هسه بكون شايف حمدوك مؤسس😁

من أحاجي الحرب ( ٢٥٠٤١ ):

○ عمر الحبر

صادفني فيديو للشيخ الوالد صادق عبد الله عبد الماجد رحمه الله يتكلم فيه على أيام البشير عن الفساد الذي كان في الإنقاذ، لقيت واحد في التعليقات بقول للشيخ: (وكنت ساكت زمان ليييه وما اتكلمت؟!).

طبعاً الجاهل دا بكون مفتكر كلام شيخ صادق دا في اليومين دي، وانو شيخ صادق ربنا يرحمه هسه قاعد في تركيا ما مدفون في مقابر البكري من قبل سقوط البشير، وقطع شك دا لي هسه بكون شايف حمدوك مؤسس😁.

