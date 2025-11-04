رئيس الوزراء يطلع على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية

اطلع رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس لدى لقائه الاثنين بمكتبه ببورتسودان والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبدالرحمن عبدالحميد وذلك بحضور وزيرة شؤون مجلس الوزراء د. لمياء عبدالغفار ووزير العدل مولانا عبدالله درف، على مجمل الأوضاع الأمنية والمعيشية بالولاية.

حيث أوضح والي الولاية الشمالية في تصريح صحفي أنه قدّم لرئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع تقريراً شاملاً عن مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية، مشيراً إلى استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، واستعداد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لمواجهة أي تهديد محتمل على الولاية.

وأضاف سيادته أن الإجتماع وقف على جهود الولاية الشمالية في استقبال النازحين من ولاية شمال دارفور وتقديم الخدمات الضرورية لهم وذلك عقب الإنتهاكات والجرائم التي أرتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق مواطني مدينة الفاشر.