الإدارة العامة للجوازات والهجرة تنفي إيقاف ود مدني والأبيض.. والبحر الأحمر تدشن ورديات مسائية

وأشادت العميد سعاد بأفراد القوة المتميزين في الأداء، ناقلة لهم ثناء المدير ، ومحفزة لهم على مواصلة جهودهم. كما دعتهم إلى بذل المزيد من العطاء في خدمة المواطنين، مؤكدة ضرورة الاهتمام بطالبي الخدمة وتقديم أفضل الخدمات لهم، إلى جانب الحرص على المظهر العام ورفع مستوى الحس الأمني لدى القوة.

وأوضحت الإدارة، في بيان صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة، أن ما ورد في الخبر عارٍ من الصحة، داعية وسائل الإعلام إلى ضرورة التحري والدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بعمل الجوازات والهجرة، لما لذلك من أثر على ثقة المواطنين وسير العمل المؤسسي.

وأكدت الإدارة أن أبواب إدارة الإعلام والعلاقات العامة مفتوحة أمام كافة وسائل الإعلام، لتلقي الاستفسارات وتقديم المعلومات الدقيقة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والتواصل الفعّال مع الجمهور.

ونفت الإدارة العامة للجوازات والهجرة ما تم تداوله في الوسائط، بشأن إيقاف إدارة الجوازات في مدينتي ود مدني والأبيض لعمليات استخراج الجواز الإلكتروني للشباب، مؤكدة أن إجراءات استخراج الجواز الإلكتروني تسير بصورة طبيعية في جميع مكاتبها، وفقًا للضوابط المعتمدة ودون أي قيود على الفئات العمرية.