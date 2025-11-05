السفير الزين إبراهيم حسين يلتقي ممثل الاتحاد الافريقي الخاص لمنع الإبادة والفظاعات الجماعية

التقى السفير الزين إبراهيم حسين سفير السودان لدى اثيوبيا والمندوب لدى الاتحاد الأفريقي، الاثنين، بمقر السفارة السودانية باديس ابابا بالسيد أداما دينق ممثل الاتحاد الافريقي الخاص لمنع الإبادة والفظاعات الجماعية.

استعرض السفير الزين فى اللقاء جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التى ترتكبها مليشيا الدعم السريع الارهابية المتمردة فى الفاشر وبارا وجميع المناطق التي تحتلها، داعياً الي تصنيف المليشيا المتمردة كمليشيا ارهابية من قبل المنظمات الإقليمية والدولية

اكد السفير الزين خطورة الدعم الخارجى للمليشيا المتمردة بالمرتزقة والسلاح والمسيرات علي الأمن والاستقرار ليس علي السودان فحسب بل على الاقليم وافريقيا باسرها ما لم يتحرك الاتحاد الافريقي ، داعياً إلى تحقيق العدالة للضحايا ومعاقبة مجرمى المليشيا الارهابية المتمردة وداعميها وكشف الجهات الخارجية التى تقف خلفها وتوظفها .