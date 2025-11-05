تفويج الرحلة 23 لترحيل اللاجئين الجنوبيين إلى ولاية النيل الأبيض

فوّج مكتب مساعد معتمد اللاجئين بالخرطوم، الاثنين، الرحلة الثالثة والعشرون لترحيل اللاجئين الجنوبيين إلى معسكرات ولاية النيل الأبيض، تحت إشراف الأستاذ علم الهدى محمد علي يوسف كبير ضباط الحماية، وبمشاركة ممثلي الأجهزة النظامية بالمكتب.

وشملت الرحلة (71) فردًا من اللاجئين الجنوبيين بمحلية شرق النيل(الشقلة – حي البركة)، موزعين على (37) ملف أسرة، تم نقلهم عبر بصين سفريين و (4) شاحنات (دفارات) مخصصة لشحن الأمتعة والمقتنيات.

وشهد مراسم وداع الرحلة موظفو معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من قسمي الحماية والتسجيل، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية بالمعتمدية.