السفارة السودانية بالهند تعقد تنويرا صحفياً حول جرائم المليشيا بالفاشر

عقد رئيس البعثة السيد السفير د. محمد عبدالله علي التوم الاثنين، تنويرا صحفياً لوسائل الإعلام الهندية حول تطورات الأوضاع في السودان والجرائم المرتكبة بواسطة مليشيا الدعم السريع المتمردة منذ اجتياحها مدينة الفاشر يوم 26 أكتوبر. حضر التنوير مراسلو وممثلو أكثر من 12 قناة ووسيلة إعلام تمثل كبرى وسائل الإعلام الهندية، بالإضافة إلى الباحثين العاملين في مراكز الفكر المؤثرة والمهتمة بالسياسة الخارجية في الهند.

استهل السيد السفير التنوير بالترحم على أرواح الضحايا المدنيين في مدينة الفاشر وكافة مدن السودان في الفترة الماضية الذين سقطوا على أيدي عناصر مليشيا الدعم السريع المتمردة، وشمل التنوير تفصيلاً للحالة الإنسانية المتردية التي وصل إليها الحال في مدينة الفاشر قبل السقوط بسبب حصار المليشيا المتمردة لها رغم القرارات الأممية، وقدم عرضاً موثقاً للجرائم عبر الفيديوهات التي تثبت الفظائع المرتكبة بواسطة عناصر المليشيا والإبادة المتعمدة لمواطني الفاشر عقب اجتياح المليشيا من فئات المدنيين العزل من النساء والأطفال وكبار السن، الأسرى، العاملين في الحقل الإنساني، الصحفيين والأجانب بما فيهم المواطن الهندي الذي ظهر في الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي محتجزا لدى المليشيا المتمردة.

وجه السيد السفير خلال التنوير رسائل السودان للعالم والمجتمع الدولي، مؤكداً أن مأساة السودان أكبر مأساة إنسانية لكن العالم مغيب عنها، وأن حكومة السودان قد قدمت على مدار العامين للمجتمع الدولي دلائل وتقارير تورط مليشيا الدعم السريع منذ تمردها ف العديد من جرائم الإبادة والاغتصاب وكل ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وأن صمت المجتمع الدولي عن جرائم المليشيا وعدم تصنيفها كمليشيا إرهابية مثل تشجيعاً للتمادي في الفظائع معبرا عن موقف السودان الرافض للمساواة بين المليشيا والقوات المسلحة التي تدافع عن الشعب والأرض مسنودة بالشعب نفسه، وقدم السيد السفير تنويراً حول الخطر الذي تمثله مليشيا الدعم السريع على الأمن الإقليمي والقارة الأفريقية.

أوضح السيد السفير موقف الحكومة السودانية المطالب بتصنيف مليشيا الدعم السريع منظمةً إرهابية وفقاً للمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، وفرض عقوبات مستهدفة على كل من يموّل هذه المليشيا أو يمدّها بالسلاح.، بالإضافة إلى إجراء تحقيق دولي حول الإبادة الجماعية التي تمت لسكان مدينة الفاشر، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد حكومة السودان للتعاون التام مع المجتمع الدولي في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين السودانيين كما ظلت ملتزمة بذلك طوال الفترة الماضية.

في الختام، وبعد رده على استفسارات الصحافة الهندية، عبر السيد السفير عن تقديره للموقف الهندي انطلاقاً من العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وأفاد بمشاركة السودان الهند رؤية ضرورة تفعيل المنظومة الدولية بما يضمن فعاليتها في هذه الحالات والحصول على الإجماع الدولي في الإدانات المماثلة والتحرك اللازم، حاثا المجتمع الدولي في هذا الصدد على مزيد من الإدانات للمليشيا عقب ما حدث في الفاشر، وضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2736 (2024) وخروج المليشيا من الفاشر، وتبني خارطة الطريق التي قدّمتها حكومة السودان للأمين العام للأمم المتحدة ودعم حكومتها الانتقالية الحالية، والتي تقوم على وقف دائم للقتال، ونزع وتسليم المليشيا لسلاحها، مؤكداً أنه لا مستقبل للمليشيا وحلفائها السياسيين في حكم السودانيين الذين أجرمت في حقهم.