مجلس حكومة ولاية كسلا يعلن التعبئة العامة والاستنفار

وقال ان المجلس استمع الي تنوير امني من والي الولاية بخصوص هذا الامر والعدوان البربري الذي قامت به المليشيا المدعومة التي لم تترك طفلا ولا امراة ولاكبار السن منوها الي ان الاحدث التي ارتكبت في مدينة الفاشر اهتز لها كل الضمير العالمي لماشهده من فظائع.