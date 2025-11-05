سياسية
مجلس حكومة ولاية كسلا يعلن التعبئة العامة والاستنفار
اعلن مجلس وزراء حكومة ولاية كسلا في اجتماعه برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق ــ التعبئة العامة والاستنفار لكل قطاعات الولاية وتشكيل لجنة برئاسة وزير التربية والتوجيه لتنظيم عمليات الاستنفار واسناد القوات المسلحة ورفد المعركة بكل المعينات بمايحقق النصر للقوات المسلحة ومسانديها وحدد المجلس الخميس المقبل موعدا لنفرة التعبئة العامة والاستنفار في كل الولاية.
واهاب المجلس بكافة مواطني الولاية لان يهبوا لنجدة الاهالي والوطن عامة وان يكونوا علي اتم الجاهزية للتصدي للعدوان الذي تسنده قوي اجنبية.
واوضح امين عام حكومة الولاية الاستاذ علي ابوفاطمة كرار الناطق الرسمي باسم المجلس ــ ان المجلس خصص جلسته لمناقشة تداعيات العدوان علي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.
وقال ان المجلس استمع الي تنوير امني من والي الولاية بخصوص هذا الامر والعدوان البربري الذي قامت به المليشيا المدعومة التي لم تترك طفلا ولا امراة ولاكبار السن منوها الي ان الاحدث التي ارتكبت في مدينة الفاشر اهتز لها كل الضمير العالمي لماشهده من فظائع.
واكد الوالي بان النصر سيتحقق للقوات المسلحة وارادة الامة السودانية وان تنعم البلاد بالامن والاستقرار.
وكان المجلس قد اعلن تضامنه مع مواطني مدينة الفاشر وادان الانتهاكات والممارسات غير الاخلاقية والقتل الممنهج في حق العزل ووجه المجلس المحليات بفتح معسكرات التدريب ودعمها في اطار النفرة العامة للولاية.
سونا