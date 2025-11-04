واحد من ابناء الزغاوة سال عمسيب.. قال ليه مشكلتك شنو مع (“حركات الزغاوة”)!!؟

نقاش ساخن..

..

واحد من ابناء الزغاوة سال عبدالرحمن عمسيب في رووم سؤال مباشر..

قال ليه مشكلتك شنو مع (“حركات الزغاوة”)!!؟؟؟

بعد عبدالرحمن جاوب عليه بي رد قوي..

قام الشاب السأل دا هدد بانه الحركات في كل المدن موجودة ..

تتوقع الاجابة شنو!!؟

طبعا بعض منكم حيكون في مخيلته اجابة عنصرية على شاكلة لونكم و زرقة و التصنيفات دي..

دا طبعا لانه مغيب و ضللوه بحملات التنميط الكبيرة وعقله الباطن اتبرمج انه عبدالرحمن عمسيب عنصري..



..

فكك من البلادة دي واسمع الرد دا منطقي و قوي كيف..

عبدالله عمسيب