إنجازٌ علمي للسودان.. الأستاذ محمد علي الإمام يفوز بجائزة مؤسسة الملك محمد السادس للتراث الأفريقي

في تتويج جديد للجهود العلمية السودانية في مجال التراث، فاز الباحث السوداني الأستاذ محمد علي الإمام بالرتبة الثالثة ضمن جائزة “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة للمخطوطات والوثائق وبحوث الذاكرة التراثية الأفريقية”، وذلك في دورتها السنوية الثانية.

وقد نال الأستاذ الإمام هذا التكريم المرموق عن فئة “الكتب التراثية المخطوطة”، وهي إحدى أهم فئات الجائزة التي تهدف إلى تشجيع العلماء الأفارقة على إحياء وصيانة وتحقيق التراث الإسلامي الأفريقي المخطوط.

وتُعد “مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة”، التي تتخذ من مدينة فاس المغربية مقراً لها، هيئة علمية رائدة تمتد فروعها إلى 48 دولة أفريقية، وتعمل على توحيد جهود العلماء لخدمة التراث الإسلامي المشترك في القارة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الأستاذ محمد علي الإمام أن هذا الفوز هو تتويج لجهود السودان بأكمله.

> وقال الأستاذ الإمام: “الحمد لله، هذا التكريم ليس فوزاً شخصياً لي، بل هو إنجاز يسجل باسم وطني الحبيب، السودان، الذي يمتلك إرثاً مخطوطاً لا يقدر بثمن. أهدي هذا الفوز لبلادي ولفرع المؤسسة بالسودان، وأعتبره دافعاً قوياً لنا جميعاً لمواصلة مهمتنا في حفظ ذاكرتنا التراثية وإخراجها للنور”.

ويعكس هذا الفوز المكانة البارزة التي يحتلها الباحثون السودانيون في مجال تحقيق المخطوطات، كما يسلط الضوء على الدور الفعال لفرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالسودان في دعم ورعاية هذا المجال الحيوي.