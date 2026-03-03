سياسية
منظمة العون المباشر الكويتية تستعد لتدشين سلال غذائية بالشمالية
اطلع مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية دكتور وائل محمد شريف لدى لقائه بمكتبه الاثنين مندوب منظمة العون المباشر الكويتية بولايتي الشمالية ونهر النيل الاستاذ عاطف حماد عبد الله اطلع على ترتيبات المنظمة لتوزيع (2000) سلة غذائية للنازحين والوافدين والاسر المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة بمحليات الولاية المختلفة.
واكد مندوب منظمة العون المباشر الكويتية (لسونا) عزم المنظمة تسيير قوافل انسانية الى مختلف ولايات السودان خلال الشهر الفضيل .
واعرب عن شكره وتقديره لحكومة وشعب دولة الكويت ولحكومة الولاية الشمالية ممثلة في الامانة العامة للحكومة ومفوضية العون الانساني لما قدموه من دعم لوجستي وفني أسهم في تسهيل دخول القافلة الى الولاية اضافة الى مرافقة فرق المفوضية والاشراف على عمليات التوزيع بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
سونا