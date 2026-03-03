منظمة العون المباشر الكويتية تستعد لتدشين سلال غذائية بالشمالية

واعرب عن شكره وتقديره لحكومة وشعب دولة الكويت ولحكومة الولاية الشمالية ممثلة في الامانة العامة للحكومة ومفوضية العون الانساني لما قدموه من دعم لوجستي وفني أسهم في تسهيل دخول القافلة الى الولاية اضافة الى مرافقة فرق المفوضية والاشراف على عمليات التوزيع بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

سونا