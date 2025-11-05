كثير بنتلخبط في الفرق بين الشخص الطموح والمثالي لكن الحقيقة الفرق كبير

الطموح

يسعى للتقدّم، مش للكمال.

يبذل جهده، ويتعلّم من أخطائه.

يفرح بإنجازه حتى لو بسيط، لأنه شايف نفسه بيتطور كل يوم.