كثير بنتلخبط في الفرق بين الشخص الطموح والمثالي لكن الحقيقة الفرق كبير
الطموح
يسعى للتقدّم، مش للكمال.
يبذل جهده، ويتعلّم من أخطائه.
يفرح بإنجازه حتى لو بسيط، لأنه شايف نفسه بيتطور كل يوم.
أما المثالي
بيخاف يغلط.
بيربط قيمته بالنتيجة مش بالمحاولة.
ومهما نجح… نادرًا يحس بالرضا.
الفرق الحقيقي:
الطموح يتحرك بدافع الثقة والنمو،
والمثالي يتحرك بدافع الخوف والقلق.
ونرجع نقول دي حياتك ودي خياراتك، اختار النمو أو الخوف.
إيثار صلاح التاي
إختصاصي صحة نفسية