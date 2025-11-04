أمير قطر يدعو لوقف الحرب في السودان ويحذر من تداعيات الفظائع في الفاشر

دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إلى ضرورة إيجاد حل سياسي عاجل يوقف الحرب في السودان ويضمن وحدة وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وأعرب أمير قطر في كلمته أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، عن صدمته من الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر، معلنا إدانة الدوحة القاطعة لهذه الانتهاكات وداعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل الفعال لوقف النزاع والجرائم المرتكبة بحق المدنيين في السودان.

وأشار أمير قطر إلى أن التنمية الاجتماعية تمثل ضرورة وجودية للشعوب، مشددًا على الحاجة إلى التعاون والتضامن الدولي لمواجهة تحديات الفقر والبطالة. كما أكد أن تحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمعات مرهون بوجود السلام والاستقرار، معتبرا السلام الدائم هو السبيل لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أعرب أمير قطر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة آثار العدوان الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود وتقديم الدعم لإعادة إعمار فلسطين وتأمين احتياجات شعبها.

وقال :”ندعو المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات”.

