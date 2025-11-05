إدارة مكافحة المخدرات إقليم النيل الأزرق تنفذ محاضرة توعوية تثقيفية عن اضرار التعاطي وقوانين المخدرات

في إطار الجهود والخطط المستمرة لادارة مكافحة المخدرات باقليم النيل الازرق لمكافحتها والقضاء عليها لضررها البالغ علي الاسرة والمجتمع والمخاطر الجسيمة المترتبة علي تعاطيعا وانسحاب ذلك علي تهديد الأمن والسلم المجتمعي في ذات السياق نظمت إدارة مكافحة المخدرات باقليم النيل الأزرق محاضرة توعوية تثقيفية بمدرسة جانديل الثانويه بنين وتناولت المحاضرة أضرار التعاطي، وأسبابه، وأنواع المخدرات، وقانون المخدرات والمؤاثرات العقلية ، وقانون الأدوية والسموم ، والمواد العقابية المترتبة علي التعاطي والتي تم تقديمها بواسطة خبراء وإختصاصين في مجال المخدرات بجانب ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالاقليم

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن المحاضرة نالت إعجاب الطلاب ومعلمي المدرسة مشيدين بالدور الكبير الذي تقوم به الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من جهود مقدرة ومحسوسة للقضاء علي هذه الافة وقد شارك الطلاب والمعلمين في المحاضرة بطرح الأسئلة

يذكر أن العدد المستهدف من هذه المحاضرة بلغ (300) من الطلاب والمعلمين والمعلمات.

المكتب الصحفي للشرطة