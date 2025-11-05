قوات مكافحة التهريب بكسلا تضبط كميات كبيرة من المخدرات

اشاد وزير التنمية الاجتماعية نائب والي كسلا، الأستاذ عمر عثمان آدم، بالجهود الكبيرة التي تبذلها قوات شرطة مكافحة التهريب في إحباط عمليات تهريب المخدرات والتصدي للعصابات الإجرامية، مؤكداً أن هذه الإنجازات تسهم في حماية المجتمع من أخطر المهددات الأمنية.

وقال الوزير لدى تفقده الثلاثاء ضبطية جديدة لمخدر الشاشمندي بإدارة مكافحة التهريب بكسلا، إن مثل هذه الجرائم تمثل أحد أوجه الحرب والمؤامرات التي تستهدف شباب البلاد واقتصادها الوطني، مشيراً إلى دعم حكومة الولاية الكامل للأجهزة الأمنية لحماية كسلا من المخاطر والتهديدات بمختلف أشكالها.

وحيا عمر الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والقوات المساندة في مختلف الجبهات، مؤكداً أن تطهير البلاد من دنس المتمردين والمرتزقة يمضي بثبات.

من جانبه ثمّن ممثل مدير شرطة الولاية، العميد شرطة ناجي عبدالله، الجهود المتواصلة لقوات مكافحة التهريب في ملاحقة مهربي المخدرات ومكافحة الجريمة المنظمة، مشيداً بالتنسيق الأمني بين مختلف الأجهزة في إنجاح العمليات الميدانية.

وأوضح مدير إدارة مكافحة التهريب بكسلا، العميد شرطة عبدالمجيد الشيخ محمد، أن القوة تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مخدر الشاشمندي خلال عملية نوعية، مؤكداً أن الجهود ستتواصل بلا توقف للتصدي لكل محاولات التهريب.