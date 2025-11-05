فيسبوك

المذيع احمد طه يجب ان يرعوي من قلة الادب والاحترام التي يقوم بها

2025/11/05
احمد طه

#المذيع احمد طه يجب ان يرعوي من قلة الادب والاحترام التي يقوم بها مع من يستضيفهم في برنامجه.

#شكراََ الدكتور إبراهيم الامين.. فلقد لقمه بالفيها الحديدة.

غاندى ابراهيم احمد

