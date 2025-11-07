أحمد العوضي “شمشون”… ومي عمر “دليلة”

فاجأ النجم أحمد العوضي متابعيه بلحظات حماسية وغير متوقعة، حيث شارك فيديو حصرياً من كواليس تصوير فيلمه السينمائي المرتقب “شمشون ودليلة”، الذي يجمع العوضي بالنجمة مي عمر، للمرة الأولى في عمل سينمائي ضخم.

ونشر العوضي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو قصيراً ظهر فيه أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن الحماسية والمليئة بالمواجهات، في إشارة الى الطابع المثير والتشويقي الذي سيغلب على أحداث الفيلم.

ويُعد فيلم “شمشون ودليلة” من الأعمال السينمائية المنتظرة، حيث يجمع النجمين أحمد العوضي ومي عمر في بطولة مشتركة للمرة الأولى، وهو ما يزيد من حماسة الجمهور الذي اعتاد على نجاحات الثنائي الفنية.

أحمد العوضي يشوّق الجمهور لفيلمه الجديد مع مي عمر

وفي وقت سابق، نشر أحمد العوضي عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” صورة جمعته بالفنانة مي عمر والمنتج كريم السبكي، من كواليس تعاونهم الأول في فيلم “شمشون ودليلة”، معلناً البدء بتصوير أول مشاهد العمل، وهو من تأليف محمود حمدان وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن لايت.

وعلّق العوضي على الصورة قائلاً: “فهد البطل وإش إش، فيلم شمشون ودليلة، بفضل ربّنا وبدعم إخواتي هتبقى دغدغة إن شاء الله في السينمات”.

