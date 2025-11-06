وزير النقل والتنمية العمرانية يقف على صيانة الطريق القومي (مدني – الخرطوم) الشرقي

أكد الأستاذ سيف النصر التجانى وزير النقل والتنمية العمرانية استمرار نفرة (Zero حفر) لتأهيل الطرق القومية بالبلاد التي اعلنتها وزارته.

ودعا لدى تفقده صباح الاربعاء بقرية العريباب بمحلية شرق الجزيرة أعمال صيانة الطريق القومي (مدني – الخرطوم) الشرقي الشباب والشعب السوداني لإحياء ثقافة النفير والمشاركة في النفرات الرامية لخدمة الوطن والمواطن وبشر بتشييد طرق قومية بصورة علمية ورؤية مستقبلية تراعي الحمولات الكبيرة للشاحنات.

من جانبه أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بنفرة ( Zero حفر) التي ستسهم في حفظ الأرواح والمتلكات معلناً أن حكومته تولي اهتماماً بمعالجة مشاكل الطرق وكشف عن اكتمال الترتيبات لصيانة 5 طرق رئيسية بمدينة مدني والتخطيط لقيام مطار دولي بالولاية.