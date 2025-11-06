السودان يدعو الحكومة الاسترالية والمجتمع الدوىلى إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية

دعا القائم بالأعمال بسفارة جمهورية السودان لدى أستراليا، أحمد صلاح بيومي، الحكومة الأسترالية والمجتمع الدولي إلى تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة منظمة إرهابية .

جاء ذلك خلال تنوير صحفى عقده الأربعاء بمقر السفارة، تناول فيه الاوضاع بالفاشر بحضور عدد من وسائل الإعلام الأسترالية والعالمية، من بينها ABC News وSBS News بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات أنباء محلية ودولية.

وطالب القائم بالاعمال خلال التنوير الحكومة الاسترالية والمجتمع الدولي الى القيام بمسؤولياته والانتقال من خانة الاقوال الى الافعال.

واضاف “انه ما لم يتم الضغط على دولة الامارات لوقف تدفق الدعم الخارجي للمليشيا الارهابية ومدها بالأسلحة الاستراتيجية والمتطورة لن تتوقف المجازر والانتهاكات التي قامت بها المليشيا الإرهابية وشهدها العالم اجمع عبر توثيق قام به افراد المليشيا. كما ناشد الحكومة الاسترالية تقديم مزيد من الدعم الإنساني .