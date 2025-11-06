وزير التعليم يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي مشروعات إعادة إعمار السودان وتفعيل التعاون المشترك

بحث د.التهامي الزين حجر، وزير التعليم والتربية الوطنية، الاربعاء، مع السيد الكساندر بانكين نائب وزير الخارجية الروسي رئيس الوفد الروسي المشارك في أعمال المؤتمر العام لليونسكو الذي عقد بسمرقند، بحث سبل تفعيل علاقات التعاون بين السودان وروسيا وما يحتاجه السودان من مشروعات ضمن خطة إعادة الإعمار، لا سيما في مجالات العمل التي ترتبط بمنظمة اليونسكو، كما استعرض المشروعات الطارئة التي يعمل عليها السودان في هذا الصدد .