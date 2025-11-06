سياسية
وزير التعليم يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي مشروعات إعادة إعمار السودان وتفعيل التعاون المشترك
بحث د.التهامي الزين حجر، وزير التعليم والتربية الوطنية، الاربعاء، مع السيد الكساندر بانكين نائب وزير الخارجية الروسي رئيس الوفد الروسي المشارك في أعمال المؤتمر العام لليونسكو الذي عقد بسمرقند، بحث سبل تفعيل علاقات التعاون بين السودان وروسيا وما يحتاجه السودان من مشروعات ضمن خطة إعادة الإعمار، لا سيما في مجالات العمل التي ترتبط بمنظمة اليونسكو، كما استعرض المشروعات الطارئة التي يعمل عليها السودان في هذا الصدد .
جاء ذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة (43) للمؤتمر العام لليونسكو بسمرقند في أوزبكستان، وحضر اللقاء السفير شريف آدم نصر والمستشار صلاح محمد إسحق والسكرتير الأول عزالدين موسى بابكر.
وأشاد التهامي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين السودان وروسيا، وبمستوى التنسيق والدعم المتبادل مع روسيا في المنابر الإقليمية والدولية .
ونقل لنائب وزير الخارجية الروسي تحيات قيادة البلاد .
وأمن الجانبان على ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السودان وروسيا لخدمة شعبي البلدين .
سونا