سياسية
المقاومة الشعبية بسنار تناقش قضايا الحشد والاستنفار وفتح المعسكرات للدفاع عن الوطن
ناقش اجتماع المقاومة الشعبية بسنار يوم الاربعاء حزمة من الاجراءات والترتيبات للحشد والإستنفار وفتح المعسكرات مؤازرة وسندا للقوات المسلحة في معركة الكرامة دفاعا عن حياض الوطن وتحرير الفاشر .
وامتدح رئيس المقاومة الشعبية بسنار رائد شرطة (م) إبراهيم الشيخ جهود لجان الإسناد بالأحياء وما تقوم به من أعباء تسهم في خدمة المواطنين بالإضافة لحفظ الأمن ومنع التفلتات للحد من الجريمة.
واستعرض رئيس لجنة الإسناد بالمقاومة الشعبية شرف الدين مختار، دور لجنة الإسناد في دعم برنامج الإعمار والتنمية والمشاركة في الدفاع عن أرض الوطن وتأهيل وصيانة المؤسسات التعليمية والصحية ومحاربة الظواهر السالبة ورعاية الأسر المتعففة والأرامل والمطلقات والأيتام بالتنسيق مع المنظمات الوطنية ومفوضية العون الإنساني لتقديم الدعم .
سونا