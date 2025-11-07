المقاومة الشعبية بسنار تناقش قضايا الحشد والاستنفار وفتح المعسكرات للدفاع عن الوطن

ناقش اجتماع المقاومة الشعبية بسنار يوم الاربعاء حزمة من الاجراءات والترتيبات للحشد والإستنفار وفتح المعسكرات مؤازرة وسندا للقوات المسلحة في معركة الكرامة دفاعا عن حياض الوطن وتحرير الفاشر .

وامتدح رئيس المقاومة الشعبية بسنار رائد شرطة (م) إبراهيم الشيخ جهود لجان الإسناد بالأحياء وما تقوم به من أعباء تسهم في خدمة المواطنين بالإضافة لحفظ الأمن ومنع التفلتات للحد من الجريمة.