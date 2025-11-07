مدير شرطة ولاية نهر النيل يلتقي مدير عام هيئة سكك حديد السودان واللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين

التقى اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد مدير شرطة ولاية نهر النيل بمكتبه برئاسة شرطة الولاية صباح الخميس المهندس مستشار/ موسى القوم الجهدي مدير عام هيئة سكك حديد السودان، وبحث اللقاء سُبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الشرطة والهيئة في عدة مجالات ذات الإهتمام المشترك بين الجانبين فيما إستعرض المهندس/ موسى القوم الجهود الجارية لصيانة جسر السكة الحديد الرابط بين مدينتي الدامر وعطبرة، مشيرًا إلى تكليف فريق هندسي متخصص للتنسيق مع الإدارة العامة للطرق والجسور بوزارة البنية التحتية والمرافق العامة بالولاية لإجراء دراسة فنية شاملة وتحديد المواد اللازمة، موضحًا أن فترة الصيانة المتوقعة لن تتجاوز خمسة عشر يومًا، مؤكّدًا أن العمل يسير بوتيرة متسارعة لإعادة تشغيل جميع خطوط السكة الحديدية، بما يضمن انسياب حركة النقل البري للبضائع والركاب في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح أن الخطوط بين بربر وأبو حمد وحلفا قد تم إفتتاحها بالفعل، فيما يجري العمل على إمتداد الخطوط جنوب بحري حتى مدينة ود مدني، بعد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الحرب.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا بقطار ركاب واحد، في وقت ساهمت فيه السكة الحديد بدورٍ فاعل في العودة الطوعية للنازحين، معلنًا قرب إستئناف قطارات البضائع التي تمتاز بإنخفاض التكلفة وزيادة السعة ، مما سيُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية مثمنا جهود قوات الشرطة في تأمين المرافق والمؤسسات الحيوية ومن ضمنها السكة حديد

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ثمّن اللواء القرشي جهود هيئة سكك حديد السودان ومبادراتها الرامية لدعم التنمية، مؤكدًا أن ولاية نهر النيل شهدت عقب اندلاع الحرب نهضة صناعية غير مسبوقة تمثلت في دخول أكثر من (140) مصنعًا دائرة الإنتاج، وهو ما يعزز الإقتصاد الوطني ويدفع بعجلة التنمية. موكدا إستعداد وجاهزية شرطة الولاية لتأمين جميع المشاريع الحيوية لهيئة السكة حديد بجانب تأمين حركة القطارات وألبضائع والمسافرين.

المكتب الصحفي للشرطة