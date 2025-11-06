وزارة الشؤون الدينية تصدر توجيهًا بإقامة صلاة الغائب وتخصيص خطبة الجمعة للدعاء والنصرة

أصدر وزير الشؤون الدينية والأوقاف توجيها إلى السادة ولاة الولايات، والأئمة، والخطباء، والدعاة في مختلف أنحاء البلاد، بشأن إقامة صلاة الغائب وتخصيص خطبة الجمعة للدعاء والنصرة.

وجاء في التوجيه أنه انطلاقًا من الواجب الديني والوطني في دعم القوات المسلحة والقوات المشتركة وجهاز الأمن والشرطة والمقاومة الشعبية، واستشعارًا للظرف الإنساني الأليم الذي يمرّ به إنسان شمال دارفور، ولا سيما في الفاشر، وما تتعرض له كردفان من جرائم قتلٍ ممنهجٍ وإبادةٍ جماعية راح ضحيتها الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال ومرضى المستشفيات، فقد تقرر ما يلي:

– تخصيص الجزء الأول من خطبة الجمعة يوم غد الموافق 7 نوفمبر 2025م للدعاء والتضرع إلى الله تعالى بالنصر والتأييد لقواتنا المسلحة والقوات المشتركة وجهاز الأمن والشرطة والمقاومة الشعبية والمستنفرين، بالنصر المؤزر على أعداء الدين والوطن والإنسانية.

– إقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء، وإحياء قيام الليل بالذكر والدعاء وختم القرآن والمداومة على ذلك حتى تنجلي المحنة عن البلاد.