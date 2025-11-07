بيحاولوا بكل جهد يسوقوا لفكرة أنك داعم للجيش السوداني يعني انك داعم للحرب..

و هم، المعتبرين الجيش مجرد مليشيا كما الدعم السريع، دعاة السلام.

كضابين والله، في أحسن الفروض ساذجين.

الناس قبلما تشوف موضوع السلام المرجو مع الجنجويد ديل، حقو تراجع من يوم ١٥ابريل ٢٣ في كم حالة اغتصاب وكم انتهاك كعب شديد جداً منهم! و امشي شوف في كم حاله حصلت من افراد الجيش. النحن بنسميهم متفلتين. متفلتين دي بتتفهم من نتيجة بحثك. بقول بحثك! ما ونستك و تكوين معرفتك من قلنا وقالوا.

كوركتوا نبذتوا شككتوا محمد صديق و عبدالسلام كشة عندي واحد

و مهند برضو معاهم

شهداءنا الأكارم

شهداء الوطن الواحد

Sandra Faroug Kodouda