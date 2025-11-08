وزير التعليم يطلع اليونسكو على حجم الدمار الذي أحدثته مليشيا الدعم السريع في المباني التاريخية والجامعات وسرقة الآثار

على هامش مشاركته في أعمال الدورة (43) للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو بمدينة سمرقند بأوزبكستان، التقى وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر، بالمدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو د. خالد العناني.

واطلع الوزير خلال اللقاء المدير العام على مجريات الأوضاع في السودان، وما أحدثته مليشيا الدعم السريع من دمار وعمليات قتل وتشريد للسودانيين، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمباني التاريخية والجامعات وسرقة الآثار والمقتنيات الثقافية.

كما قدم د. التهامي شرحاً مفصلاً حول احتياجات السودان ضمن خطة إعادة الإعمار، خاصة في المجالات ذات الصلة بعمل منظمة اليونسكو، مناشداً المنظمة إيلاء اهتمام خاص بالمشروعات المرتبطة بالسودان ومتابعة تنفيذ برنامج العمل الطارئ، إلى جانب حشد الدول والمنظمات الدولية للمساهمة في حساب اليونسكو الخاص بالسودان. ودعا الوزير إلى تنظيم مؤتمر دولي لدعم السودان بإشراف المنظمة.

من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة اليونسكو اهتمام المنظمة بما يجري في السودان، داعياً السلطات السودانية إلى موافاته بخطة العمل التي يود السودان التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لدراستها، مشيراً إلى أنه سيلتقي بمندوبية السودان لدى اليونسكو منتصف ديسمبر المقبل لمناقشة الخطوط العامة لمرئيات السودان.

وأمن الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السودان ومنظمة اليونسكو لضمان إنجاح المشروعات التي أقرتها المنظمة.

وشارك في اللقاء إلى جانب الوزير كل من السفير شريف آدم نصر، والمستشار صلاح محمد إسحق، والأستاذ محمد المصطفى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، والسكرتير الأول عزالدين موسى بابكر.