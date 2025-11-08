والي الخرطوم يقف على أعمال لجنة التحقيق في انتهاكات المليشيا المتمردة

التقى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة باللجنة الفرعية للتحقيق والتحري في إنتهاكات المليشيا المتمردة برئاسة مولانا اسامة هارون السيد .

واطلع رئيس اللجنة والي الخرطوم على أهداف ومهام اللجنة التي كونت بقرار سيادي لحصر وجمع الانتهاكات وملاحقة المتهمين في جرائم الدعم السريع المتمرده، كما تم اطلاعه على أحوال أحوال السجون بالولاية والمنتظرين .

ووجهت اللجنة رؤساء النيابه بتقييد البلاغات الخاصة بانتهاكات الدعم السريع والحرص على تقديم كل الضالين للمحاكم حتى ينالوا جزاءهم العادل بواسطة المحاكم وياخذ كل ذي حق حقه ووفق القانون.

كما اطلعت اللجنة والي الخرطوم بلقاءها بكل الأجهزة المساعده بالخلايا الامنيه بالولاية والاجتماع بهم وتم التفاكر حول كيفية التنسيق بين الأجهزة المختصه بالولاية وتجويد العمل لمحاصرة المجرمين والفارين والمتعاونين من الخلايا التابعه للدعم السريع المتمرد بالولاية وفي كل أنحاء السودان.