بعثة السودان المشاركة في دورة التضامن الإسلامي تعقد إجتماعها الثاني بالرياض

عقدت البعثة الإدارية السودانية المشاركة في دورة التضامن الإسلامي بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعها الثاني الجمعة وذلك الوقوف علي آخر الترتيبات الادارية والتحضيرات الفنية قبل انطلاقة المنافسات.

ترأس الاجتماع رئيس البعثة المعز عباس ، حيث تناول جاهزية اللاعبين واكتمال كافة الاستعدادات للمشاركة ، وأمن رئيس البعثة على ظهور السودان في هذا المحفل بصورة لائقة ، موضحا ان تمثيل السودان في طابور عرض الافتتاح سيكون بالزي القومي ، وأكد على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه اللاعبين والمساهمة في رفع الروح المعنوية..

وشارك في الاجتماع الأمين العام للجنة الأولمبية بروفيسور محمود السر ، وممثلوا وزارة الشباب والرياضة، الي جانب اعضاء المجلس التنفيذي للأولمبية ، واللاعبون المشاركون في الدورة .