الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي

أزاح سالم الدوسري لاعب الهلال منافسه كريستيانو رونالدو من المركز الخامس في ترتيب أفضل هدافي دوري المحترفين السعودي طوال تاريخه.

وسجل سالم الدوسري هدفين خلال فوز الهلال 4-2 على النجمة مساء الجمعة، ليصل إلى 83 هدفاً في الدوري السعودي، ويتقدم بهدف واحد على رونالدو قائد النصر والهداف التاريخي للمنتخبات.

وبات سالم يحتل المركز الخامس في قائمة أفضل الهدافين، بينما تراجع رونالدو إلى المركز السادس، لكنه سيملك فرصة للتعويض والتقدم في جدول الترتيب عندما يلعب ضد نيوم اليوم السبت.

ونجح الدوسري (34 عاماً) في التسجيل في 15 موسماً متتالياً للدوري السعودي، بينما انضم كريستيانو للنصر في يناير 2022، قبل أن تتعاقد الأندية السعودية مع مجموعة من أبرز لاعبي كرة القدم العالمية.

وينفرد عمر السومة بصدارة جدول الترتيب برصيد 155 هدفاً، وبفارق 5 أهداف عن عبد الرزاق حمد الله، ولا يزال بوسع اللاعبين زيادة رصيدهما. ويلعب السومة مع الحزم وحمد الله مع الشباب.

ترتيب أفضل 10 هدافين في دوري المحترفين السعودي:

1- عمر السومة – 155 هدفاً

2- عبد الرزاق حمد الله – 150 هدفاً

3- ناصر الشمراني – 126 هدفاً

4- محمد السهلاوي – 105 أهداف

5- سالم الدوسري – 83 هدفاً

6- كريستيانو رونالدو – 82 هدفاً

7- بافيتمبي غوميز – 81 هدفاً

8- رومارينيو – 76 هدفاً

9- أوديون إيغالو – 73 هدفاً

10- لياندري تاوامبا – 70 هدفاً.

الشرق