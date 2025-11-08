قرع جرس امتحانات الشهادة المتوسطة دنقلا

قرع والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، اليوم، جرس بداية امتحانات الشهادة المتوسطة، من مدرسة كامل مصطفى بدنقلا. بحضور لجنة أمن الولاية.

وخلال مخاطبته الطلاب والمعلمين، حيّا الوالي الجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون والمعلمات والإدارات التعليمية في إنجاح العام الدراسي ،وجدد دعم حكومة الولاية المستمر لقطاع التربية والتعليم. مؤكداً أن الامتحان يمثل محطة مهمة في مسيرة الطلاب، مشيرا الى انهم ركيزة المستقبل وبهم تُبنى نهضة الوطن ووصف الامتحان بأنه “ثمرة عام دراسي حافل بالعطاء والجهد”.

وأوضح المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير، أن عدد الجالسين للامتحان بالمحلية بلغ (4200) طالب وطالبة موزعين على (32) مركزاً، مشيراً إلى تخصيص فصول لذوي الإعاقة والحالات الخاصة لضمان مشاركتهم في الامتحانات، مقدماً شكره للمعلمين والمجالس التربوية على جهودهم المخلصة.

يذكر أن عدد الطلاب الجالسين لأداء امتحانات الشهادة المتوسطة يبلغ (16,486) طالبا وطالبة تم توزيعهم على (126) مركزا بجميع محليات الولاية السبع.

سونا