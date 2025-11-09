القحاتة قال قال مشتكين من رداءة عبد الوهاب!

يعني قولوا قبلنا القحاتي يحاضرنا في الوطنية ومصالح الشعب العليا.. أما يتكلّم عن الرداءة دي مستحيل نقبلها طبعًا؛ الحقيقة القحاتي آخر زول يتكلم عن الرداءة والركاكة والعوارة والعباطة والانحطاط في الدنيا دي؛ يعني كنا خدنا منكم إيه غير: ياو ياو، و آ وين يا، و وي وي وي..

بعدين يا قحطوطي يا رابِش زول أبوه محمد وردي؛ عمدة من أعمدة 56 المجيدة يا غجر منك لوه.. يعني يعمل العاوزه -على قلبنا زي العسل-، وإنتو والأبلولولات تبعكم ناس “اتنين بس” تخرسوا خالص!

“هدنة بتاع فلينتك؟”

محمد أحمد عبد السلام