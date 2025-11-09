فيسبوك
هووووووووي جنيتو 😡 انتو نسيتو الإسلام الحنين الحبيب دين الرحمه قال شنو 😍
البوست ده نفسي ابتديه بي صرخة كبيييره توعي الناس واقول للنساء خااااصه
هووووووووي جنيتو
أسوأ حاجة حصلت في العالم الحديث هو ما يسمى ” بعلم الطاقه” واسوأ مبدا عندهم الله يهدينا ويهديهم
إنهم أقنعوا المرأة انها طاقك استقبال و إن العطاء يستهلكها،
فبقت الزوجة تزعل لأنها بتدعم زوجها،
والبنت تتعب لأنها بتراعي وتبر أهلها،
والأم تحس بالضغط لأنها بتدي بدون توقف تحت مسمى الامومه
هوووووووي جنيتو
حليلك يا السيده خديجة يا القدمتي وما قصرتي يا أعظم مرأة
والسيده عائشه وتقديماتها، انتو ما بتقرو تاريخكم ولا شنو
صحي سواقة الجهله هينه
هوووووووي جنيتو
العطاء ما بينقص طاقتك، العطاء بيرفعك وبيبارك في حياتك ورزقك وعملك وصحتك وزريتك .
قال النبي ﷺ: “اليد العليا خير من اليد السفلى”
وقال ربنا: “وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله”.
العطاء لله ما بيتعبك، بيخليك أهدى وأقوى وأسعد أعطي بحب، اعملي الخير وصفي النية و بإذن الواحد الأحد، ربنا بيرد ليك كل دا راحة وسَعة وطمأنينة
هوووووي جنيتو
شكرا عزيزي الذكاء الاصطناغي، الصوره المناسبه
إيثار صلاح التاي
إختصاصي صحة نفسية