وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية السودانية يلتقي مساعدة المدير العام لليونسكو

التقى د.التهامي الزين حجر وزير التعليم والتربية الوطنية رئيس اللجنة الوطنية السودانية مساعدة المديرة العامة لقطاع التعليم باليونسكو إستيفاني جانيني، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة 43 للمؤتمر العام لليونسكو بسمرقند في أوزبكستان.

وأطلع الوزير مسئولة اليونسكو على مجريات الأوضاع في السودان وما أحدثته مليشيا الدعم السريع من دمار وقتل وتشريد السودانيين وتدمير للبنية التحتية التعليمية، مشيرا إلى ان المليشيا وداعميها دمرت المؤسسات التعليمية في السودان، وسرقت المعينات المدرسية بعد تدميرها وحرقت المعامل الخاصة بالمدارس والجامعات والمعاهد العليا، بجانب تدميرها البنية التحتية والمباني التاريخية.

وبين التهامي لمسئولة التعليم باليونسكو جوانب الحوجة الماسة في قطاع التعليم، ضمن مشروعات خطة إعادة الإعمار، حاثا المنظمة علي دعم المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ برنامج العمل الطارئ في السودان وحشد الدول والمنظمات الدولية للمساهمة في حساب اليونسكو الخاص بالسودان.

فيما أكدت مسئولة التعليم السيدة جانيني إستعداد المنظمة وإهتمامها بدعم المشروعات التعليمية في السودان، وحثت السلطات السودانية المختصة على موافاتها بالبرامج التي تعمل عليها الوزارة بغية دراستها والإسهام في تنفيذها.

وأمن الجانبان على ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السودان ومنظمة اليونسكو لضمان إنجاح المشروعات المرتبطة بقطاع التعليم.

شارك في اللقاء إلى جانب الوزير كل من السيد محمد المصطفى، الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو والسكرتير الأول عزالدين موسى بابكر، مسئول مكتب السودان لدى منظمة اليونسكو.

