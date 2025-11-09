وزير الموارد البشرية يكشف توقيع اتفاقيات وشراكات مع جهات خارجية في التدريب وبناء القدرات

أكد الأستاذ معتصم آدم صالح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة قامت بزيارات خارجية ناجحة التقى خلالها عدد من نظرائه في العمل والموارد البشرية واتفقوا ووقعوا عدد من الشراكات والإتفاقيات في مجال التدريب وبناء القدرات .

وقال أكدنا خلال المؤتمر السادس لوزراء العمل في الدوحة دعم السودان واستعادة عافيته.

وقال معتصم في المنبر التنويري رقم (41) الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام والسياحة عبر وكالة السودان للانباء اليوم بقاعة جهاز المخابرات ببورتسودان ان رئيس وزراء حكومة الأمل رفع شعار “الإنسان اولا” مؤكدا سعي الوزارة للاهتمام بالانسان وكل مايعنيه خاصة في سبل كسب عيشه.

وادان الوزير معتصم الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة بالفاشر والتي راح ضحيتها الآف من مواطنيها بشكل ممنهج ويومي ومنع كثير منهم مغادرة المدينة، مؤكدا ان هذه الجرائم تؤكد أن لامكان للمليشيا في الدولة مستقبلا.

وأشار إلى سعي الوزارة في تغيير معدل الفقر في السودان كاشفا ان معدل الفقر قبل الحرب كان 21٪ الان أصبح 71,4٪ وفق البنك الدولي مشيرا ان كل الشعب السوداني يقع الآن في دائرة الفقر ويحتاج الكل للدعم وقال من المهم جدا بحث سبل توفير كسب العيش للمواطن بدلا عن الدعم المباشر.

وكشف الوزير الدمار الغير عادي للعاصمة الخرطوم ووصفه بالخراب الممنهج للمنازل خاصة وسط وشرق وشمال الخرطوم مشيرا للحوجة الكبيرة للعاملين لإعادة التعمير عبر خلق فرص عمل لعشرات الآلاف وتلقيهم الدورات التدريبية والتأهيل وتوفير عدة العمل.

وكشف الوزير أن خطة العمل لسنة 2026 تهتم بتوفير سبل كسب العيش للمواطنين خاصة وان حوالي 23 مليون تحت خط الفقر يحتاجون لتقديم المساعدات الإنسانية مؤكدا سعي الوزارة لخفض الفقر بخلق فرص عمل بتوظيف 150 الف شاب وتمكين المرأة والأسرة، مشيرا إلى أن المرأة اكثر شريحة تأثرت بالحرب ووقع عليها العبء الكبير ونعمل على تمكينها عبر الشراكات وبناء القدرات مؤكدا ان الوزارة تعمل على صرف مستحقات المعاشيين وتحديث البيانات وعمل سجل موحد وزيادة الخدمات.

وكشف ان للوزارة خطة عاجلة للنازحين موضحا وصول خمسين ألف نازح من الفاشر وغرب كردفان للدبة يحتاجون دعومات كبيرة نعمل الآن للاستجابة لهذه الحالات.