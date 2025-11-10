شاهد بالصور.. ياسر العطا يؤكد قدرة قوات الشرطة على بسط الأمن وفرض هيبة الدولة

أكد الفريق اول ركن/ ياسر العطا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام على الأدوار الكبيرة والمتعاظمة التى ظلت تضطلع بها قوات الشرطة منذ إندلاع الحرب ، مبينا أن مبانى قوات الإحتياطى المركزى تظل رمز من رموز معركة الكرامة لما قدموه من شجاعة وبسالة وصمود.

جاء ذلك لدى تفقده الأحد مباني وزارة الداخلية فى إطار زيارات القيادة الجوالة المشتركة للوحدات حيث كان فى إستقباله الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية والفريق اول شرطةحقوقى/ أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة وقائد قوات الإحتياطى المركزى ورئيس هيئة التدريب ، مبينا أن قوات الإحتياطى المركزى وببسالتها المعروفة أسهمت بجانب القوات النظامية الأخرى فى تحرير ولاية الخرطوم ، مشيرا للأدوار الكبيرة التى قامت بها قوات الشرطة فى الإنتصارات التى تحققت فى الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل الأبيض ولاتزال تقدم تضحياتها فى تأمين العاصمة بعد الحرب والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين حيث تعاملت قوات الشرطة باحترافية تامة بقيادة العمل الأمنى بشموخ وعزة وكبرياء ، مضيفا أن قوات الشرطة تمضى للأفضل بفضل إنتشارها الواسع ، كاشفا أن الشرطة بعد إنتهاء الحرب ستكون قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس والخروج عن دائرة القانون حتى يجد المواطن الأمن والأمان