والي النيل الأبيض يبحث قضايا اللاجئين بالولاية

أكد الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض اهتمام حكومة الولاية بتوفيق أوضاع اللاجئين، خاصة الذين تم ترحيلهم من ولاية الخرطوم مؤخرا، بتوفير الخدمات الضرورية للمجتمعات المستضيفة .

جاء ذلك لدى لقائه معتمد اللاجئين الأستاذ نزار التجاني احمد بمكتبه بمدينة بورتسودان الأحد، برفقة الدكتور مصطفى الجاك المستشار الاقتصادي للوالي ، وطالب الوالي بضرورة حث المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للاطلاع بدورها كاملا فيما يتعلق بهؤلاء اللاجئين والايفاء بالتزاماتها تجاه المجتمعات المستضيفة.

واستعرض خلال اللقاء جهود حكومة الولاية في هذا الجانب وتحملها للاعباء الأمنية والانسانية لللاجئين بالولايه خاصه اللاجئين خارج المعسكرات بمحليتي السلام والجبلين .

وأضاف أن الولايه لن تألو جهدا في تقديم الدعم والمساعدة للمعتمدية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المختصة في الجوانب المختلفة لتوفيق أوضاع اللاجئين وتهيئة البيئة للمجتمعات المحلية وتوفير الخدمات الضرورية لهم.